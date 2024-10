Minacce e riciclaggio, condannato imprenditore e il ras dei Belforte (Di sabato 19 ottobre 2024) L'imprenditore dei supermercati Paolo Siciliano è stato condannato insieme al ras dei Belforte Gennaro Buonanno e a Raffaele Iuliano. Cala la prescrizione per la posizione di Michele Campomaggiore. Si conclude così il processo nato dall'inchiesta dalla Dda sul riciclaggio dei soldi incassati a Casertanews.it - Minacce e riciclaggio, condannato imprenditore e il ras dei Belforte Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'dei supermercati Paolo Siciliano è statoinsieme al ras deiGennaro Buonanno e a Raffaele Iuliano. Cala la prescrizione per la posizione di Michele Campomaggiore. Si conclude così il processo nato dall'inchiesta dalla Dda suldei soldi incassati a

