Milan-Udinese 1-0, paura e delirio. Chukwueze decisivo, mentre Chiffi… (Di sabato 19 ottobre 2024) Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la sfida fra Milan e Udinese, vinta dai rossoneri grazie a un gol di Samuel Chukwueze Pianetamilan.it - Milan-Udinese 1-0, paura e delirio. Chukwueze decisivo, mentre Chiffi… Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la sfida fra, vinta dai rossoneri grazie a un gol di Samuel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Udinese - Fonseca : “Che unità di squadra! Pulisic incredibile” - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Udinese, 8^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. (Pianetamilan.it)

Un Milan in inferiorità numerica batte l'Udinese 1-0 - . Ottimo l'avvio dei rossoneri che iniziano a premere sull'acceleratore e prima del quarto d'ora passano meritatamente avanti: Okafor sfonda a sinistra e taglia in mezzo per Pulisic, tocco a rifinire per Chukwueze e sinistro piazzato sul secondo palo che vale l'1-0. Nel finale gli ospiti tentano gli ultimi assalti verso la porta avversaria alla ricerca del pareggio, e proprio al 95' ... (Agi.it)

Milan-Udinese - Runjaic : “Mi aspettavo di più dal Milan” - Kosta Runjaic, allenatore bianconero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Udinese, 8^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. (Pianetamilan.it)