Milan-Udinese 1-0: il tabellino (Di sabato 19 ottobre 2024) Milan-Udinese 1-0 Marcatori: 13` pt Chukwueze (Mil) Assist: 13` pt Pulisic (Mil) Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracci Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024)1-0 Marcatori: 13` pt Chukwueze (Mil) Assist: 13` pt Pulisic (Mil)(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracci

Milan-Udinese - le pagelle di CM : Fofana impressionante - finalmente Chukwueze. Pavlovic confusionario - Milan-Udinese 1-0 MILAN Maignan 6: un martello nel guidare costantemente il reparto difensivo. Per la prima volta indossa la fascia di capit... (Calciomercato.com)

MILAN-UDINESE : Top e Flop rossoneri - le pagelle / Serie A News - Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Paulo Fonseca in occasione della sfida contro i bianconeri di Kosta Runjai? . È finita Milan-Udinese, partita della 8^ giornata della Serie A 2024-2025. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri È finita da pochi minuti Milan-Udinese, partita della 8^ giornata della Serie ... (Pianetamilan.it)

PAGELLE E TABELLINO MILAN-UDINESE 1-0 : Pulisic e Fofana leader - Chukwueze decisivo - : Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Tomori; Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Leão, Liberali. All. Arbitro: Chiffi di Padova. TOP Pulisic 7 – E’ l’uomo in più del Milan. v. Okafor 7 – Dal 45? Musah 6 Morata 6 – FLOP Dal 72? Abraham 4 – Quattro come i minuti giocati, ma l’inglese conferma il momento no, sbagliando un gol clamoroso. (Calciomercato.it)