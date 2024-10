Migranti: O. Napoli (Azione), 'magistratura capro espiatorio di cattiva legge' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Non è compito del magistrato stabilire se l'immigrato richiedente asilo proviene da un Paese “non sicuro”. Mi sembra di assoluta evidenza che è un compito che spetta alla politica, e sarà il governo a caricarsi della conseguente responsabilità delle proprie decisioni. La magistratura non può esondare ogni qualvolta il governo approva una legge sulle politica migratoria, perché la materia è di stretta competenza della politica, di maggioranza e di opposizione. E alla politica spetta stabilire la lista dei Paesi ritenuti sicuri e di quelli insicuri. Le opposizioni possono contestare la decisione. Liberoquotidiano.it - Migranti: O. Napoli (Azione), 'magistratura capro espiatorio di cattiva legge' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Non è compito del magistrato stabilire se l'immigrato richiedente asilo proviene da un Paese “non sicuro”. Mi sembra di assoluta evidenza che è un compito che spetta alla politica, e sarà il governo a caricarsi della conseguente responsabilità delle proprie decisioni. Lanon può esondare ogni qualvolta il governo approva unasulle politica migratoria, perché la materia è di stretta competenza della politica, di maggioranza e di opposizione. E alla politica spetta stabilire la lista dei Paesi ritenuti sicuri e di quelli insicuri. Le opposizioni possono contestare la decisione.

