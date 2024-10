Maxi-rissa a Napoli tra studenti: l’appello di Borrelli ai genitori per cambiare rotta (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Napoli, dove studenti di famiglie benestanti hanno programmato un incontro violento sui social network. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha lanciato un appello ai genitori di questi ragazzi, esortandoli a prendere atto della situazione e a spingere i propri figli a costituirsi in quanto responsabili delle loro azioni. La Maxi-rissa, avvenuta nella zona di Chiaia, è stata documentata da numerosi video, che hanno suscitato preoccupazione e indignazione. La rissa e le sue conseguenze I fatti si sono svolti giovedì sera, poco prima di mezzanotte, in via Ascensione, dove gli studenti del Liceo Mercalli e del Liceo Umberto si sono affrontati in un evento che ricorda un simile scontro del 2023, avvenuto nei giardini Mercadante di Corso Vittorio Emanuele. Gaeta.it - Maxi-rissa a Napoli tra studenti: l’appello di Borrelli ai genitori per cambiare rotta Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio inquietante ha scosso la comunità di, dovedi famiglie benestanti hanno programmato un incontro violento sui social network. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio, ha lanciato un appello aidi questi ragazzi, esortandoli a prendere atto della situazione e a spingere i propri figli a costituirsi in quanto responsabili delle loro azioni. La, avvenuta nella zona di Chiaia, è stata documentata da numerosi video, che hanno suscitato preoccupazione e indignazione. Lae le sue conseguenze I fatti si sono svolti giovedì sera, poco prima di mezzanotte, in via Ascensione, dove glidel Liceo Mercalli e del Liceo Umberto si sono affrontati in un evento che ricorda un simile scontro del 2023, avvenuto nei giardini Mercadante di Corso Vittorio Emanuele.

