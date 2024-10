Superguidatv.it - Massimiliano Ossini, senza barba a Ballando con le Stelle 2024: il quick step con Veera Kinnunen conquista pubblico e giuria

(Di sabato 19 ottobre 2024) Durante la quarta puntata dicon le, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1, tra le coppie in gara si sono esibiti anche. Il noto conduttore si è presentato in pista da ballo con un look diverso dal solito,, sorprendendo ildi Rai Uno.con lePrima dell’esibizione,ha condiviso una parte intima della sua storia personale attraverso una clip. “Non sono stato un bambino felice. Fino ai 12/13 anni soffrivo di balbuzie. Avevo un tono di voce molto acuto e, quando rispondevo al telefono, mi scambiavano spesso per mia madre o mia sorella. Mi sforzavo di urlare contro un cuscino per avere una voce più roca. Ho voluto rimuovere quella parte di me, dimenticarla.