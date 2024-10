Manuel ucciso a Rozzano . Raccolta fondi per la famiglia: "Non ti dimenticheremo" (Di sabato 19 ottobre 2024) Dalla Raccolta fondi alle cuffie da indossare agli eventi sportivi; il dolore per la tragica e assurda morte di Manuel Mastrapasqua continua a sollevare ondate di commozione a Rozzano e non solo. La Raccolta fondi per la famiglia lanciata su Gofundme, che ha come obiettivo 15 mila euro, ieri ha superato quota a 11mila euro: "Questa Raccolta fondi è in memoria di Manuel Mastrapasqua, ragazzo di 31 anni ucciso in strada a Rozzano nella notte tra il 10 e l’11 ottobre mentre tornava a casa dal lavoro. Tutti i soldi raccolti andranno esclusivamente alla famiglia per far fronte alle spese che ora ci saranno". Questo il messaggio con il quale è stata lanciata la Raccolta fondi. Manuel Mastrapasqua è stato assassinato al rientro dal lavoro. Tornava a casa con i mezzi pubblici e faceva il turno di notte per guadagnare qualcosa in più perchè era il sostegno della famiglia. Ilgiorno.it - Manuel ucciso a Rozzano . Raccolta fondi per la famiglia: "Non ti dimenticheremo" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dallaalle cuffie da indossare agli eventi sportivi; il dolore per la tragica e assurda morte diMastrapasqua continua a sollevare ondate di commozione ae non solo. Laper lalanciata su Gofundme, che ha come obiettivo 15 mila euro, ieri ha superato quota a 11mila euro: "Questaè in memoria diMastrapasqua, ragazzo di 31 anniin strada anella notte tra il 10 e l’11 ottobre mentre tornava a casa dal lavoro. Tutti i soldi raccolti andranno esclusivamente allaper far fronte alle spese che ora ci saranno". Questo il messaggio con il quale è stata lanciata laMastrapasqua è stato assassinato al rientro dal lavoro. Tornava a casa con i mezzi pubblici e faceva il turno di notte per guadagnare qualcosa in più perchè era il sostegno della

