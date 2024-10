Maltempo devasta il savonese: frane, allagamenti e disagi nelle ultime ore (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le conseguenze dell’intensa ondata di Maltempo che ha colpito il savonese continuano a creare gravi disagi nella regione. Negli ultimi giorni, numerosi comuni sono stati interessati da fenomeni estremi come frane, allagamenti e chiusure stradali. L’episodio più significativo si è verificato nelle prime ore di questa mattina, quando una frana ha isolato alcune abitazioni ad Albisola Superiore, mentre anche altre zone della Sicilia e dell’Emilia-Romagna hanno fatto fronte a una pioggia incessante. La frana che ha isolato Albisola Superiore La scorsa notte, una frana ha colpito la località Casino, nella frazione di Albisola Superiore, costringendo le autorità a ordinarne l’evacuazione per motivi di sicurezza. L’incidente ha avuto origine dal crollo di un versante lungo circa 100 metri di una vecchia cava, causando la caduta di detriti nel torrente Sansobbia. Gaeta.it - Maltempo devasta il savonese: frane, allagamenti e disagi nelle ultime ore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le conseguenze dell’intensa ondata diche ha colpito ilcontinuano a creare gravinella regione. Negli ultimi giorni, numerosi comuni sono stati interessati da fenomeni estremi comee chiusure stradali. L’episodio più significativo si è verificatoprime ore di questa mattina, quando una frana ha isolato alcune abitazioni ad Albisola Superiore, mentre anche altre zone della Sicilia e dell’Emilia-Romagna hanno fatto fronte a una pioggia incessante. La frana che ha isolato Albisola Superiore La scorsa notte, una frana ha colpito la località Casino, nella frazione di Albisola Superiore, costringendo le autorità a ordinarne l’evacuazione per motivi di sicurezza. L’incidente ha avuto origine dal crollo di un versante lungo circa 100 metri di una vecchia cava, causando la caduta di detriti nel torrente Sansobbia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria : Savonese in ginocchio tra allagamenti ed esondazioni - I meteorologi segnalano il persistere di forti temporali e un rischio elevato di ulteriori esondazioni. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a limitare al minimo gli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti. Tra i comuni interessati dalla chiusura delle scuole si trovano Savona, Celle Ligure e Albenga. (Velvetmag.it)

Maltempo : Anas - chiusa nel Savonese tratto via Aurelia per frana - Il traffico è deviato lungo l’autostrada A 10 con indicazioni sul posto. (LaPresse) – A causa del maltempo che sta interessando la Liguria, è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 1 via Aurelia tra Albissola Marina e Celle Ligure, in provincia di Savona, dove la pioggia ha causato una frana che ha interessato la sede stradale. (Lapresse.it)

Maltempo in Liguria - allagamenti e torrenti in piena nel Savonese - Situazione complessa anche in riviera con allagamenti e torrenti che hanno visto un rialzo repentino del livello tra Albenga e Pietra Ligure. Problemi anche alla circolazione ferroviaria tra Loano e Pietra Ligure mentre in mattinata una frana ha provocato l’interruzione della viabilità sulla Sp29 del Cadibona. (Lapresse.it)