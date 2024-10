LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: alle 6.00 la Sprint Race, Martin e Marquez davanti, Bagnaia per la riscossa (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.49 Chi sarà il favorito di questa Sprint Race? Per quanto visto nelle qualifiche Jorge Martin sembra davvero imprendibile. Lo spagnolo ha fatto il vuoto rifilando distacchi abissali a tutti. L’incognita gomme, tuttavia, non sarà di poco conto. La pioggia caduta nel weekend non ha permesso di provare nel migliore dei modi la giusta mescola al posteriore 05.46 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA Sprint Race 1 89 Jorge Martin SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’27.296 8 9 347.3 2 93 Marc Marquez SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’27.890 9 9 0.594 0.594 346.1 3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’27.991 4 8 0.695 0.101 350.64 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’28.375 9 9 1.079 0.384 344.05 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’28.478 8 8 1.182 0.103 345. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: alle 6.00 la Sprint Race, Martin e Marquez davanti, Bagnaia per la riscossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.49 Chi sarà il favorito di questa? Per quanto visto nelle qualifiche Jorgesembra davvero imprendibile. Lo spagnolo ha fatto il vuoto rifilando distacchi abissali a tutti. L’incognita gomme, tuttavia, non sarà di poco conto. La pioggia caduta nel weekend non ha permesso di provare nel migliore dei modi la giusta mescola al posteriore 05.46 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA1 89 JorgeSPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’27.296 8 9 347.3 2 93 MarcSPA Gresini RacingDUCATI Q2 1’27.890 9 9 0.594 0.594 346.1 3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’27.991 4 8 0.695 0.101 350.64 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’28.375 9 9 1.079 0.384 344.05 1 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’28.478 8 8 1.182 0.103 345.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Martin pole clamorosa davanti a Marquez - solo 5° Bagnaia. Alle 6.00 la Sprint Race - 38 Zarco sale al secondo posto a 114 millesimi da Vinales, Bezzecchi in nona posizione a 1. 699 0. 729, 12° Bastianini a 2. 01. 2 secondi per ora! -4 minuti: migliorano tutti giro dopo giro. 059 341. 009 345. 01. 048 342. 4 01. 04 Vedremo come i piloti decideranno di sfruttare il turno. Marini intanto risponde ed è secondo a 239! -3 minuti: Marini migliora ancora ed è secondo a 38 millesimi! ... (Oasport.it)