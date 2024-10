LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via delle qualifiche, la Ferrari sogna in grande (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.49 La storia insegna che ad Austin le qualifiche hanno una grande incidenza sulla gara. In 5 occasioni (45.4%) il vincitore è partito dalla pole position, mentre 10 volte (90.9%) chi ha vinto è scattato dalla prima fila. 23.46 Ieri per l’ennesima volta in questa stagione Sergio Perez non ha centrato l’accesso nella top 10 chiudendo all’undicesimo posto la sprint qualifyng. Il messicano deve provare a reagire in vista del GP del Messico di settimana prossima. 23.43 Lando Norris è chiamato a dare una risposta a Max Verstappen. Il britannico fino ad ora è stato autore di un weekend anonimo con il quarto posto nella sprint qualifyng ed il terzo nella sprint race. Per il pilota della McLaren è fondamentale partire davanti per alimentare il sogno iridato. 23.40 20 minuti al via delle qualifiche del GP degli Stati Uniti d’America 2024. 23. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via delle qualifiche, la Ferrari sogna in grande Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.49 La storia insegna che ad Austin lehanno unaincidenza sulla gara. In 5 occasioni (45.4%) il vincitore è partito dalla pole position, mentre 10 volte (90.9%) chi ha vinto è scattato dalla prima fila. 23.46 Ieri per l’ennesima volta in questa stagione Sergio Perez non ha centrato l’accesso nella top 10 chiudendo all’undicesimo posto la sprint qualifyng. Il messicano deve provare a reagire in vista del GP del Messico di settimana prossima. 23.43 Lando Norris è chiamato a dare una risposta a Max Verstappen. Il britannico fino ad ora è stato autore di un weekend anonimo con il quarto posto nella sprint qualifyng ed il terzo nella sprint race. Per il pilota della McLaren è fondamentale partire davanti per alimentare il sogno iridato. 23.40 20al viadel GP degli Stati Uniti d’America. 23.

LIVE – F1, GP Stati Uniti Austin 2024: le qualifiche in DIRETTA

La F1 fa tappa in Texas, sul circuito del COTA di Austin, per il diciannovesimo appuntamento del calendario 2024. La gara sprint, in programma per sabato 19 ottobre, sarà seguita dalle qualifiche tradizionali, che decreteranno la griglia di partenza della gara domenicale. Il Circus inizia la triple header oltre oceano riportando in pista il format sprint, presente in sei round dei ventiquattro

LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: a mezzanotte il via delle qualifiche, Ferrari a caccia di un gran risultato

Leclerc adesso non ci sta e cerca di andare a caccia della terza posizione di Sainz e quindi del podio. 43 Ecco la classifica aggiornata del Mondiale: 1. 19/19 giri. 21 Nella sprint qualifyng di ieri il più veloce di tutti è stato Max Verstappen davanti a George Russell. Nico Hulkenberg (Haas) 24 11.

LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Verstappen vince la Sprint Race davanti a un fantastico Sainz, 4° Leclerc. A mezzanotte le qualifiche

Sergio Perez (Red Bull) 12. Lance Stroll (Aston Martin) 14. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. 573 19. 969 10 Franco Colapinto Williams +1. Alexander Albon (Williams) 12 14. George Russell (Mercedes) 3. Logan Sargeant (Williams) 0 22. Perez sta conducendo la sua rimonta ed è nono, mentre Verstappen continua a gestire in testa alla gara.