Lecce, rifiuti e cartoni nel centro storico: «Cartolina indecorosa» (Di sabato 19 ottobre 2024) Carrellati gialli in bella mostra e pile di cartoni ai lati delle strade e tra i vicoli del centro storico di Lecce. rifiuti che giacciono per diverse ore, in attesa di essere ritirati, nei pressi di Quotidianodipuglia.it - Lecce, rifiuti e cartoni nel centro storico: «Cartolina indecorosa» Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Carrellati gialli in bella mostra e pile diai lati delle strade e tra i vicoli deldiche giacciono per diverse ore, in attesa di essere ritirati, nei pressi di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

UFFICIALE - Lecce, rinnovato il contratto di Dorgu fino al 2029 e quello di Berisha fino al 2028 - Il Lecce programma il proprio futuro e blinda i suoi gioiellini. Attraverso una nota il club salentino comunica il prolungamento del rapporto contrattuale del centrocampista classe 2003 Medon Berisha ... (napolimagazine.com)

Lecce, usa la app per pagare il parcheggio: ma gli arrivano lo stesso tre multe - Ottenere ragione della multa ingiusta non è affatto semplice, né tempestivo per l’automobilista che ha pagato il parcheggio tramite app e si è visto recapitare tre multe ... (pugliain.net)

La raccolta rifiuti ad Anzio non funziona: il Comune cambia tutto - La raccolta dei rifiuti ad Anzio, così come fatta attualment, non funziona. Ne è consapevole anche il Comune: «Dall’atto di insediamento dell’attuale Dirigente sono state effettuate numerose riunioni, ... (ilcaffe.tv)