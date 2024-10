Romadailynews.it - Lazio sconfitta in dieci e su autogol da una sterile Juve

(Di sabato 19 ottobre 2024) Chissà che hanno da esultare glintini, sia i calciatori e sia i tifosi. L’unico gol della partita l’ha segnato la, il guaio è che lo ha segnato nella sua porta. Quando si dice una giornata sfortunata Prima l’espulsione di Romagnoli: rosso per aver atterrato al 24’ Kalulu che solo soletto se ne stava andando a trovare Provedel con l’aria di voler violare la sua porta. L’arbitro ha lasciato correre, il Var ci ha pensato un po’ e poi ha deciso per l’espulsione del difensore laziale. Giocare per più d’un’ora incontro undici non è facile, anche se gli avversari si dimostrano piuttosto sterili.