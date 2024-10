Lazio Baroni | Ottima prestazione peccato per l’autogol

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Rimane un’, consapevole, con personalità e con attenzione. Rimanere in 10 ha condizionato, ma la squadra mi è piaciuta. Ci dispiace per il risultato, ma laè stata fatta con compattezza e personalità“. Così il tecnico dellaMarco, che ai microfoni di Sky commenta la sconfitta subita per 1-0 contro la Juventus. “Tavares ha qualità ed energia e ha la capacità di farci alzare. Con i cambi ho cercato la qualità nel palleggio, non volevo che la squadra calciasse e si allungasse. Abbiamo tenuto le distanze:per l’episodio del, ma rimane unaimportante“. Infine: “Cabal ha messo una gran palla, ma si poteva fare meglio. Castrovilli ha qualità, può ricoprire tutti i ruoli a centrocampo. Mi serviva più qualità, c’era bisogno di più gestione della palla e lui ce la poteva dare, così come aiuto nella copertura.