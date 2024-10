Lavoro report Cgia | in calo evasione e sommerso

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) La dimensione dell’economia “non osservata”, ossia quella in nero, e’ diminuita in tutte le regioni d’Italia, ad eccezione del Molise. Lo sostengono gli artigiani di Mestre che ricordano come sia composta dalla sottodichiarazione, dalirregolare e dalle altre attivita’ non dichiarate. Secondo i dati della, vi sono anche due modi di valutazione: i calcoli fanno emergere che l’illegalità e’ al top in Calabria per propensione e in Lombardia per impatto. A livello regionale dagli ultimi dati disponibili, riferiti al 2021 emerge che, in valore assoluto, le contrazioni piu’ importanti hanno riguardato il Lazio con -2,2 miliardi di euro, la Lombardia -1,9 miliardi, la Campania con -1 miliardo e la Toscana con -943 milioni di euro. Per gli artigiani di Mestre l’impatto piu’ elevato dell’economia non osservata si registra in Lombardia con 31,3 miliardi di euro.