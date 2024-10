Iodonna.it - L'attore torna a "Ballando" sei anni dopo il (presunto) litigio con Selvaggia Lucarelli. Si chiariranno? Stasera su Rai 1 anche la prima eliminazione e l'inizio del torneo della gente comune

(Di sabato 19 ottobre 2024) Milly Carlucci lo ha annunciato con grande entusiasmo a La vita in diretta: «Raoul balla. È meraviglioso, straordinario. È un grande atleta ed èun grande ballerino. Lo aspettiamo e staremo tutti a guardarlo». Appuntamentoin diretta alle 20.35 su Rai 1 con la quarta puntata dicon le stelle 2024. L’scenderà in pista in coppia con Maria Ermachkova con la quale eseguirà un passo a due ancora top secret. E non è l’unica novità di questa settimana: sono attesi ben due spareggi.