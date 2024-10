L’Aquila: operazione di sicurezza straordinaria per vigilare sulle aree della movida (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione di sicurezza ha avuto luogo nelle ultime ore alL’Aquila, con l’intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri. Questo intervento straordinario mirato a garantire la sicurezza pubblica è stato attuato in risposta a decisioni prese durante le recenti riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza, presieduto dal Prefetto. La vigilanza è particolarmente concentrata sui luoghi di maggiore aggregazione, con l’obiettivo di monitorare e prevenire comportamenti illeciti e situazioni di rischio. Potenziamento dei pattugliamenti Nella serata di ieri, più di trenta militari dell’Arma sono stati dispiegati all’interno della cinta muraria della città, accompagnati da oltre dieci equipaggi e un’unità cinofila proveniente da Chieti. Gaeta.it - L’Aquila: operazione di sicurezza straordinaria per vigilare sulle aree della movida Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importantediha avuto luogo nelle ultime ore al, con l’intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri. Questo intervento straordinario mirato a garantire lapubblica è stato attuato in risposta a decisioni prese durante le recenti riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la, presieduto dal Prefetto. La vigilanza è particolarmente concentrata sui luoghi di maggiore aggregazione, con l’obiettivo di monitorare e prevenire comportamenti illeciti e situazioni di rischio. Potenziamento dei pattugliamenti Nella serata di ieri, più di trenta militari dell’Arma sono stati dispiegati all’internocinta murariacittà, accompagnati da oltre dieci equipaggi e un’unità cinofila proveniente da Chieti.

