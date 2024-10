L'America di Giorgio Armani (Di sabato 19 ottobre 2024) Racconta Giorgio Armani che quando il regista Paul Schrader lo chiamò dicendogli che voleva i suoi abiti per vestite il protagonista di American Gigolò, rimase sorpreso per due motivi. Il primo è che non si aspettava che Hollywood fosse interessato ai suoi vestiti - che peraltro si trovavano in poche boutique Americane. Il secondo è che il protagonista in quel momento doveva essere John Travolta, non esattamente il tipo di gigolò che Armani si aspettava. “Nella mia mente il ruolo era per qualcuno più bello e più sexy”, racconta lo stilista. Schrader decise poi di sostituire Travolta dando la parte a Richard Gere. Il resto è storia. Il connubio tra il film, il suo protagonista e gli abiti che indossa è uno di quegli aventi passati alla storia sia del cinema che della moda e quello che ha dato il via al mito Americano di Re Giorgio. Ilfoglio.it - L'America di Giorgio Armani Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Raccontache quando il regista Paul Schrader lo chiamò dicendogli che voleva i suoi abiti per vestite il protagonista din Gigolò, rimase sorpreso per due motivi. Il primo è che non si aspettava che Hollywood fosse interessato ai suoi vestiti - che peraltro si trovavano in poche boutiquene. Il secondo è che il protagonista in quel momento doveva essere John Travolta, non esattamente il tipo di gigolò chesi aspettava. “Nella mia mente il ruolo era per qualcuno più bello e più sexy”, racconta lo stilista. Schrader decise poi di sostituire Travolta dando la parte a Richard Gere. Il resto è storia. Il connubio tra il film, il suo protagonista e gli abiti che indossa è uno di quegli aventi passati alla storia sia del cinema che della moda e quello che ha dato il via al mitono di Re

Giorgio Armani su Kamala Harris : “Una sua vittoria cambierebbe un po’ le carte in tavola” - Forse, perché i giochi sono ancora aperti, l’America è divisa e il mondo aspetta l’elezione col fiato sospeso. Bene per lei se occuperà un posto tanto importante. Certo non è facile farla accettare a tutti, ma secondo me sarebbe un buon inizio per cambiare un po’ le carte in tavola”, conclude il grande stilista. (Quotidiano.net)

Giorgio Armani : "Il primo amore con un uomo scattò sulla spiaggia di Misano Mare - la morte di Sergio fu una tegola in testa" - Il re della moda ha deciso di raccontare alcuni segreti della sua vita privata dal suo primo amore con un uomo alla storia con Sergio Galeotti, dall'assenza di figli alla ex fidanzatina morta sotto ad un tir Giorgio Armani ha compiuto 90 anni lo scorso luglio e solo ora ha deciso di rivelare . (Ilgiornaleditalia.it)

La viaggiatrice elegante e sofisticata di Giorgio Armani - it | Un luogo del passato che diventa simbolo di un mondo globalizzato che, nonostante si trovi immerso in una corsa estrema – incarnata dalla città che mai dorme -, riesce a ritrovare la raffinatezza della lentezza. Ad aprire la sfilata ss25 Giorgio Armani è stato, infatti, un look da viaggiatrice contemporanea composto da un pantalone sartoriale, trench corto e un turbante che restituiscono ... (Lifeandpeople.it)