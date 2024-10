La notte di “Catoween“. Dolcetti per i bambini in cambio di crocchette (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche in Brianza è tempo di Halloween: un momento di festa per tanti bambini ma, purtroppo, tornano anche le false credenze sui gatti neri. Per questo l’Ente nazionale protezione animali di Monza organizza in occasione della festa di Halloween un evento controcorrente: una festa dove alla base non c’è solo il divertimento, ma anche (e soprattutto) il rispetto per i nostri amici a quattro zampe. L’appuntamento è proprio per la sera di Halloween: il 31 ottobre dalle 18.30 alle 22 del rifugio di via San Damiano si svolgerà il Catoween, una sorta di festa di Halloween dove i protagonisti saranno soprattutto i gatti. Una serata dove i Dolcetti per i bambini certamente non mancheranno, ma i più piccoli dovranno meritarseli ed essere generosi coi loro amici a quattro zampe portando le pappe o i biscottini per gli ospiti del rifugio. Ilgiorno.it - La notte di “Catoween“. Dolcetti per i bambini in cambio di crocchette Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche in Brianza è tempo di Halloween: un momento di festa per tantima, purtroppo, tornano anche le false credenze sui gatti neri. Per questo l’Ente nazionale protezione animali di Monza organizza in occasione della festa di Halloween un evento controcorrente: una festa dove alla base non c’è solo il divertimento, ma anche (e soprattutto) il rispetto per i nostri amici a quattro zampe. L’appuntamento è proprio per la sera di Halloween: il 31 ottobre dalle 18.30 alle 22 del rifugio di via San Damiano si svolgerà il, una sorta di festa di Halloween dove i protagonisti saranno soprattutto i gatti. Una serata dove iper icertamente non mancheranno, ma i più piccoli dovranno meritarseli ed essere generosi coi loro amici a quattro zampe portando le pappe o i biscottini per gli ospiti del rifugio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come festeggiare Halloween 2024 con i bambini : tra eventi - lavoretti e spettacoli da paura - Il 31 ottobre si avvicina e per rendere memorabile la festa di Halloween esistono diversi eventi per tutta Italia a cui famiglie e bambini possono partecipare, in alternativa si può trascorrere la giornata a realizzare lavoretti, giochi o una festa a tema.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Laboratorio creativo per bambini dedicato ad Halloween al Museo della Fraternita - I posti sono limitati quindi è necessaria la prenotazione entro martedì 22 ottobre chiamando al numero: 0575 24694 . Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sabato 26 ottobre tornano i laboratori creativi per bambini al Museo della Fraternita dei Laici. In occasione dell’avvicinarsi di Halloween i bambini realizzeranno tante creazioni spaventose sempre partendo da materiali di riciclo e utilizzando colori, i ... (Lanazione.it)

Laboratorio creativo per bambini dedicato ad Halloween - Sabato 26 ottobre tornano i laboratori creativi per bambini al Museo della Fraternita dei Laici. Da molti anni il Museo della Fraternita dei Laici propone un’ampia offerta didattica non solo per le scuole ma anche per coinvolgere i bambini e le loro famiglie con laboratori manuali e creativi... (Arezzonotizie.it)