Dilei.it - Kate Middleton, il futuro dei suoi figli: i sogni di George e Charlotte

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)e William mirano a crescere i loronella maniera più normale possibile. Ovviamente, in ultima analisi, ciò è impossibile al 100%, ma la coppia intende tutelarli e indirizzarli verso una visione del mondo che sia aderente alla realtà. Non stupisce, dunque, che i loro piccoli abbiano espresso il proprio interesse verso lavori decisamente comuni. Ciò fa scattare dei sorrisi sul volto di molti ma, al tempo stesso, offre speranza per una monarchia differente e più vicina al proprio popolo. Cosa faràda grande Tutti da bambini abbiamo risposto in maniera fantasiosa alla domanda: “Cosa vorresti fare da grande?”. Se a esprimersi sono però dei giovanissimi membri della Famiglia Reale britannica, però, il discorso cambia e il risultato è ben più interessante.non ne ha idea, ma si è automaticamente guadagnato il rispetto di tutt’Italia.