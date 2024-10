Kate Middleton fa il tifo per il principe Louis, che ha un debole per il calcio (Di sabato 19 ottobre 2024) La principessa del Galles ha fatto il tifo per Louis durante l’amichevole locale, mentre la sua salute continua a migliorare dopo la fine della chemioterapia Vanityfair.it - Kate Middleton fa il tifo per il principe Louis, che ha un debole per il calcio Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lassa del Galles ha fatto ilperdurante l’amichevole locale, mentre la sua salute continua a migliorare dopo la fine della chemioterapia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

America’s Cup, Cino Ricci: “Io tifo per gli inglesi” - Cresce l’attesa per il Day 5 dell’America’s Cup, fissato per venerdì 18 ottobre. Il duello si è riacceso con le due ultime vittorie di Ineos Britannia, che hanno portato il risultato sul 2-4 per Emira ... (informazione.it)

Kate tifa per il principe Louis durante una partita di calcio (e indossa la giacca amata da Lady Diana) - La principessa del Galles sembra essere tornata a godersi anche le sue uscite pubbliche. Anche quelle in versione "mamma" , come è successo questo fine settimana quando sui social è comparso un video ... (msn.com)

Kate Middleton va alla partita di Louis e scatena il caos - Kate Middleton accompagna il figlio Louis alla partita di calcio. Si presenta con un look casual, senza trucco e agita tutti. (dilei.it)