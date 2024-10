Juventus-Lazio, Thiago Motta: “Vittoria meritata, Cambiaso importante” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato dopo la Vittoria per 1-0 contro la Lazio: “Dobbiamo continuare a lavorare. La Lazio è una squadra generosa e lo ha dimostrato oggi mettendoci in difficoltà nonostante l’inferiorità numerica. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e abbiamo meritato il gol della Vittoria. Cambiaso sta crescendo tantissimo. È un giocatore completo e può ancora migliorare in più zone del campo, in particolare in fase difensiva”. Juventus-Lazio, Thiago Motta: “Vittoria meritata, Cambiaso importante” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico dellaha parlato dopo laper 1-0 contro la: “Dobbiamo continuare a lavorare. Laè una squadra generosa e lo ha dimostrato oggi mettendoci in difficoltà nonostante l’inferiorità numerica. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e abbiamo meritato il gol dellasta crescendo tantissimo. È un giocatore completo e può ancora migliorare in più zone del campo, in particolare in fase difensiva”.: “” SportFace.

