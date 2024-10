Juve-Lazio, Romagnoli espulso: cosa è successo (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alessio Romagnoli espulso al 24' del primo tempo di Juventus-Lazio. Il difensore biancoceleste rimedia il cartellino rosso per fallo su Kalulu, lanciato verso la porta capitolina da un'imbucata di Vlahovic. L'arbitro Sacchi non si accorge del fallo evidente e non fischia. Serve l'intervento del Var per rimediare al colossale errore del direttore di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alessioal 24' del primo tempo dintus-. Il difensore biancoceleste rimedia il cartellino rosso per fallo su Kalulu, lanciato verso la porta capitolina da un'imbucata di Vlahovic. L'arbitro Sacchi non si accorge del fallo evidente e non fischia. Serve l'intervento del Var per rimediare al colossale errore del direttore di

