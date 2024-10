Italia ultima tra i Pigs: debito più alto d'Europa nel 2028 (Di sabato 19 ottobre 2024) In Italia ci sono due convinzioni diffuse e trasversali: la prima è che le nuove regole fiscali europee siano eccessivamente rigide e penalizzanti (tanto che nessun partito Italiano ha approvato il nuovo Patto di stabilità al Parlamento europeo); la seconda è che il debito pubblico non è un problema: è sotto controllo. Purtroppo, la realtà è ben diversa. L’Italia è, nel gruppo dei Pigs (i paesi dell’Europa mediterranea – Portogallo, Italia, Grecia e Spagna – accomunati una quindicina di anni fa da situazioni finanziarie fragili), il paese messo peggio: ha una crescita più flebile e un debito pubblico elevato che, nonostante la politica fiscale prudente e restrittiva impostata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è su una traiettoria ascendente. Il trend è chiaro: l’Italia, nel giro di qualche anno, scipperà alla Grecia il primato del debito pubblico più alto d’Europa. Ilfoglio.it - Italia ultima tra i Pigs: debito più alto d'Europa nel 2028 Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Inci sono due convinzioni diffuse e trasversali: la prima è che le nuove regole fiscali europee siano eccessivamente rigide e penalizzanti (tanto che nessun partitono ha approvato il nuovo Patto di stabilità al Parlamento europeo); la seconda è che ilpubblico non è un problema: è sotto controllo. Purtroppo, la realtà è ben diversa. L’è, nel gruppo dei(i paesi dell’mediterranea – Portogallo,, Grecia e Spagna – accomunati una quindicina di anni fa da situazioni finanziarie fragili), il paese messo peggio: ha una crescita più flebile e unpubblico elevato che, nonostante la politica fiscale prudente e restrittiva impostata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è su una traiettoria ascendente. Il trend è chiaro: l’, nel giro di qualche anno, scipperà alla Grecia il primato delpubblico piùd’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Covid Italia - bollettino ultima settimana : nuovi casi in lieve calo - salgono i decessi - . (Adnkronos) – Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i decessi, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. 433 nuovi casi rispetto ai 11. 887 della rilevazione precedente. I morti arrivano a 117, in aumento rispetto ai 100 della settimana 3-9 ottobre. (Webmagazine24.it)

Covid Italia - bollettino ultima settimana : nuovi casi in lieve calo - salgono i decessi - 887 della rilevazione precedente. Questi i dati […]. (Adnkronos) – Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i decessi, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. Nella settimana 10-16 ottobre si registrano 11. I morti arrivano a 117, in aumento rispetto ai 100 della settimana 3-9 ottobre. (Periodicodaily.com)

Covid Italia - bollettino ultima settimana : nuovi casi in lieve calo - salgono i decessi - I morti arrivano a 117, in aumento […]. 887 della rilevazione precedente. Nella settimana 10-16 ottobre si registrano 11. Nella settimana 10-16 ottobre si registrano 11. 433 nuovi contagi e 117 morti Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i decessi, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. (Sbircialanotizia.it)