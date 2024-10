Gaeta.it - Italia pioniere nell’invecchiamento: strategie e sfide per una società che cambia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazionena rappresenta una sfida significativa e, al contempo, un’opportunità per il Paese. Con la popolazione che invecchia a ritmi accelerati, l’ha l’occasione di diventare un punto di riferimento globale per la ricerca e la gestione di questo processo. Il Programma di Ricerca Age-It, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , mira a esplorare soluzioni innovative per sostenere gli anziani, le famiglie e lanel suo complesso. Durante il festival StatisticAll, si è discusso della questione nel talk “Think Demography, Think Positive!”, evidenziando le potenzialità legate a questo aspetto demografico cruciale.