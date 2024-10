Istituto Alberghiero Ferraioli, cerimonia di consegna delle qualifiche regionali per 116 giovani (Di sabato 19 ottobre 2024) Un importante traguardo per ben 116 ragazzi, di cui 11 con disabilità. E’ la cerimonia di consegna delle qualifiche professionali regionali di Enogastronomia, Sala e Vendita e Accoglienza Turistica tenutasi nella Sala Romanino della sede succursale dell’Istituto Alberghiero “Antonio Esposito Ferraioli” di Napoli. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un importante traguardo per ben 116 ragazzi, di cui 11 con disabilità. E’ ladiprofessionalidi Enogastronomia, Sala e Vendita e Accoglienza Turistica tenutasi nella Sala Romanino della sede succursale dell’“Antonio Esposito” di Napoli.

