Israele attacca il campo profughi di Jabalia: 30 morti. Il portavoce di Netanyahu: "Drone verso la casa del premier a Cesarea" (Di sabato 19 ottobre 2024) Attacco aereo israeliano. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa ci sono bambini tra le vittime. L'ufficio del premier isrealiano: "Attacco a Cesarea per colpire l'abitazione di Netanyahu"

Capo pasdaran - 'colpiremo Israele dolorosamente se attacca' - "Se commettete un errore e attaccate i nostri obiettivi, che siano nella regione o in Iran, vi colpiremo di nuovo dolorosamente", ha detto Salami al funerale di un generale delle Guardie ucciso in un attacco israeliano insieme al capo di Hezbollah Hassan Nasrallah in Libano il mese scorso. Il capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane Hossein Salami ha avvertito di ulteriori ritorsioni contro ... (Quotidiano.net)

Israele attacca il Libano del sud e Beirut - uccise 27 persone - Gli attacchi aerei israeliani nel Libano meridionale e nella capitale Beirut hanno ucciso 27 persone ieri, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La missione di pace delle Nazioni Unite ha fatto sapere che le truppe israeliane hanno sparato contro la loro torre di guardia nel sud del Libano. (Metropolitanmagazine.it)

Israele - minaccia Pasdaran : “Colpiremo dolorosamente se attacca Iran” - Nuovo raid su Gaza, 11 morti L'Iran colpirà ''in modo doloroso'' Israele se lo Stato ebraico dovesse attaccare obiettivi in territorio iraniano. Raffica di razzi dal Libano, Idf chiedono di evacuare Valle della Bekaa nell'est del Paese dei Cedri. Lo ha dichiarato il capo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, il generale Hossein Salami. (Sbircialanotizia.it)