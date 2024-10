Interruzione della circolazione ferroviaria tra Rimini e Cervia a causa di maltempo (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un violento maltempo ha colpito la costa romagnola, causando significativi disagi alla circolazione ferroviaria nella zona. A partire dalle 16.20, la linea che collega Rimini a Ravenna ha subito una sospensione della circolazione tra le stazioni di Rimini e Cervia. L’allagamento dei binari nella stazione di Cesenatico ha costretto le Ferrovie dello Stato a interrompere il servizio e a dichiarare impossibile, almeno per il momento, l’attivazione di servizi sostitutivi con bus, a causa dell’impraticabilità delle strade. maltempo e allagamenti nella zona di Cesenatico Il maltempo che ha colpito la riviera romagnola ha provocato ingenti danni e disagi, con piogge torrenziali e forti venti che hanno interessato ampie aree. Cesenatico, una delle località marittime più famose della costa adriatica, è stata particolarmente colpita. Gaeta.it - Interruzione della circolazione ferroviaria tra Rimini e Cervia a causa di maltempo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un violentoha colpito la costa romagnola,ndo significativi disagi allanella zona. A partire dalle 16.20, la linea che collegaa Ravenna ha subito una sospensionetra le stazioni di. L’allagamento dei binari nella stazione di Cesenatico ha costretto le Ferrovie dello Stato a interrompere il servizio e a dichiarare impossibile, almeno per il momento, l’attivazione di servizi sostitutivi con bus, adell’impraticabilità delle strade.e allagamenti nella zona di Cesenatico Ilche ha colpito la riviera romagnola ha provocato ingenti danni e disagi, con piogge torrenziali e forti venti che hanno interessato ampie aree. Cesenatico, una delle località marittime più famosecosta adriatica, è stata particolarmente colpita.

