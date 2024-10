Inter-news.it - Inter-Juventus Women, la lista delle convocate di Piovani!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Domani 20 ottobre alle ore 12:00 l’di Gianpierosfiderà ladi Massimiliano Canzi. Di seguito ladel club nerazzurro. IL PUNTO – L’sfiderà domani alle 12 lanella sfida valida per la settima giornata della Serie A Femminile che andrà in scena all’Arena Civica. Le nerazzurre hanno iniziato in maniera molto convincente la stagione: i 14 punti fin qui totalizzati, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi, portano la squadra allenata da Gianpieroal terzo posto momentaneo in classifica.