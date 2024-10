Inaugurato da Saint-Gobain impianto fotovoltaico stabilimento di Vidalengo (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Saint-Gobain Italia ha Inaugurato oggi l’impianto fotovoltaico installato nello stabilimento di Vidalengo di Caravaggio (BG), che, con una superficie di ben 70.000 m2 , si estende anche al Comune di Treviglio. Grazie agli oltre 7,1 GWh di energia verde generata annualmente, l’impianto sposta a favore delle rinnovabili il mix energetico che alimenta il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) –Italia haoggi l’installato nellodidi Caravaggio (BG), che, con una superficie di ben 70.000 m2 , si estende anche al Comune di Treviglio. Grazie agli oltre 7,1 GWh di energia verde generata annualmente, l’sposta a favore delle rinnovabili il mix energetico che alimenta il

Inaugurato da Saint-Gobain impianto fotovoltaico stabilimento di Vidalengo - L'inaugurazione dell'impianto fotovoltaico è stata celebrata sabato mattina con una conferenza stampa – alla presenza del Sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini, e dei partner con cui l'impianto fotovoltaico è stato realizzato, l'Asset Manager di Metlen Energy & Metals, Gabriele Silva, e il CEO di Ren Electron Luca Miotti –, seguita da una visita all'impianto produttivo e dalla cerimonia ... (Iltempo.it)

