Il Torino non molla Simeone: la richiesta del Napoli (Di sabato 19 ottobre 2024) De Laurentiis chiede 15 milioni per il Cholito, Torino in pressing Il Torino continua il pressing per avere Giovanni Simeone dal Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente granata Urbano Cairo è determinato a portare il bomber argentino sotto la Mole, considerandolo il sostituto ideale di Duvan Zapata, fermo per infortunio fino a fine stagione. I colloqui tra Cairo e Aurelio De Laurentiis vanno avanti da settimane, ma la resistenza del Napoli rimane solida: il club azzurro non è disposto a lasciar partire Simeone facilmente. De Laurentiis ha chiarito che il Cholito è disponibile solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore a 15 milioni di euro. Simeone, finora poco utilizzato con soli 133 minuti giocati in campionato, potrebbe cambiare aria già a gennaio.

Mercato Napoli - Simeone fa gola al Torino : ADL fissa le condizioni - Tanto più se il misterioso budget che un giorno potrebbe avere a disposizione Vagnati andrà suddiviso in parti non uguali per coprire i due ruoli (attaccante e difensore, ndr)”. . Non un affare, dunque, semplice per il Torino, che però ha l’assoluta urgenza di regalarsi un nuovo attaccante. A tal riguardo, uno dei nomi più monitorati è quello di Giovanni Simeone: l’attaccante della SSC Napoli ... (Spazionapoli.it)

Torino - obiettivo Simeone del Napoli per l’attacco : la situazione e la risposta dei partenopei - La rottura […]. Il Torino è alla ricerca di un attaccante dopo il grave infortunio di Duvan Zapata: si pensa al centravanti argentino Inutile girarci attorno, l’infortunio di Duvan Zapata ha complicato enormemente i piani del Torino. Sarà duro compito di Vanoli sopperire alla mancanza del bomber nonché capitano dei granata per praticamente tutta la stagione. (Calcionews24.com)

Torino alla ricerca di un sostituto per Zapata : occhi puntati su Giovanni Simeone - Il Torino è già al lavoro per trovare un sostituto di Duván Zapata e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Giovanni Simeone. . it. cante argentino, attualmente in forza al Napoli, era stato al centro di voci insistenti durante la scorsa estate riguardo a una possibile partenza,. (Dailynews24.it)