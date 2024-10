Il Kodokan a Roma. Santoro protagonista (Di sabato 19 ottobre 2024) Sabato scorso si è disputato a Roma, presso la Polisportiva Castelverde, il dodicesimo ‘Memorial Rosone’, una competizione a squadre che ha coinvolto le varie rappresentative regionali del territorio nazionale. In occasione di questo evento, il responsabile agonistico dell’Emilia Romagna Michael Zoffoli ha convocato gli atleti che si sono classificati nelle posizioni più alte delle varie graduatorie. Anche Riccardo Santoro, atleta cesenate del team Kodokan è riuscito a qualificarsi per questa manifestazione. Selezionato nella categoria 81 chilogrammi Juniores/seniores, Santoro ha difeso con stile e tenacia i colori della rappresentativa regionale Do Uisp. Ilrestodelcarlino.it - Il Kodokan a Roma. Santoro protagonista Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sabato scorso si è disputato a, presso la Polisportiva Castelverde, il dodicesimo ‘Memorial Rosone’, una competizione a squadre che ha coinvolto le varie rappresentative regionali del territorio nazionale. In occasione di questo evento, il responsabile agonistico dell’Emiliagna Michael Zoffoli ha convocato gli atleti che si sono classificati nelle posizioni più alte delle varie graduatorie. Anche Riccardo, atleta cesenate del teamè riuscito a qualificarsi per questa manifestazione. Selezionato nella categoria 81 chilogrammi Juniores/seniores,ha difeso con stile e tenacia i colori della rappresentativa regionale Do Uisp.

