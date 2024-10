Il generale Vannacci saluta un parà poi vede il comunista Rizzo: la sua reazione (fulminante) | Video (Di sabato 19 ottobre 2024) Il generale Roberto Vannacci è stato ospite a Roma del VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia. Per l'occasione ha dialogato con Marco Rizzo in un panel apposito sul politicamente corretto e il concetto di pace. All'arrivo il generale è stato salutato dai presenti, che gli hanno chiesto selfie e autografi. In particolare, un paracadutista della Folgore si è presentato a Vannacci con il tipico saluto militare, per poi scherzare dicendo che essendo senza accrediti non sarebbe potuto entrare all'interno della sala. Nel teatro, poi, prima di salire sul palco, l'eurodeputato ha avuto modo di scherzare con il suo interlocutore, Marco Rizzo, a cui è stato chiesto se in Vannacci rivedesse tratti del comunismo italiano: “Oggi il tema non è destra e sinistra, ma sono le elite finanziare e il popolo. Questa è la lotta che si combatte. Liberoquotidiano.it - Il generale Vannacci saluta un parà poi vede il comunista Rizzo: la sua reazione (fulminante) | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) IlRobertoè stato ospite a Roma del VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia. Per l'occasione ha dialogato con Marcoin un panel apposito sul politicamente corretto e il concetto di pace. All'arrivo ilè statoto dai presenti, che gli hanno chiesto selfie e autografi. In particolare, un paracadutista della Folgore si è presentato acon il tipico saluto militare, per poi scherzare dicendo che essendo senza accrediti non sarebbe potuto entrare all'interno della sala. Nel teatro, poi, prima di salire sul palco, l'eurodeputato ha avuto modo di scherzare con il suo interlocutore, Marco, a cui è stato chiesto se inrisse tratti del comunismo italiano: “Oggi il tema non è destra e sinistra, ma sono le elite finanziare e il popolo. Questa è la lotta che si combatte.

"O si cambia mandato o ci si ritira". Generale Vannacci bombarda : la verità sui soldati italiani in Libano - . Le sembra una risoluzione pacifica quella che è in atto nel sud del Libano? Assolutamente no. “Unifil in questo momento con questo mandato lì può veramente poco, quindi secondo me sarebbe ragionevole, per i decisori, che sono a New York, prendere le decisioni conseguenti”, continua quindi Vannacci, che suggerisce, “in maniera pragmatica”, due linee da seguire: “O si ritira il contingente, ... (Liberoquotidiano.it)

Rizzo e Vannacci - l’ex Pc e il generale a braccetto a Roma : «No al pensiero unico» - Tra l’eurodeputato e il leader di Democrazia sovrana e popolare è accordo su tutto, anche sulla guerra: «Ho meno problemi oggi a stare seduto al fianco di Vannacci che sulla guerra e la pace ha tenuto un discorso all’Europarlamento che resterà nella storia. Un futuro partito insieme? «Non corriamo, voi giornalisti fate tutto facile». (Lettera43.it)

"Conosco la guerra ed è schifosa. Se gli obiettivi non arrivano..." : Kiev - l'affondo del generale Vannacci - "Conosco la guerra e so quanto è schifosa - ha premesso Vannacci -. Rizzo, infatti, ha regalato al generale una maglietta rossa con la scritta: "Io sto con Marco Rizzo e tu?". Ma il congresso di Meritocrazia italiana è stato l'occasione anche per un curioso siparietto che ha riguardato sempre Vannacci e Marco Rizzo, ex segretario del Partito comunista. (Liberoquotidiano.it)