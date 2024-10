Follia dopo il sesso: rivuole i suoi soldi e minaccia la prostituta col coltello (Di sabato 19 ottobre 2024) Un rapporto sessuale – a pagamento – terminato con minacce col coltello, con dello spray al peperoncino e con l’intervento della polizia: è quanto accaduto ieri, venerdì 18 ottobre, in un’abitazione in via Capri a Bolzano.I fattiL’aggressore, un 45enne pachistano con precedenti, residente Trentotoday.it - Follia dopo il sesso: rivuole i suoi soldi e minaccia la prostituta col coltello Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un rapporto sessuale – a pagamento – terminato con minacce col, con dello spray al peperoncino e con l’intervento della polizia: è quanto accaduto ieri, venerdì 18 ottobre, in un’abitazione in via Capri a Bolzano.I fattiL’aggressore, un 45enne pachistano con precedenti, residente

