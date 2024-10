Gaeta.it - FederBIM e il futuro sostenibile: riconoscimento dei consorzi per la gestione delle risorse

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il settore energetico italiano sta vivendo un periodo di trasformazione, con un'attenzione crescente sulla gestione delle risorse idriche e dell'energia rinnovabile. In questo contesto, FederBIM si propone di riconoscere il valore dei Consorzi BIM, impegnandosi a garantire un compenso equo per le comunità locali e sensibilizzando le istituzioni sui benefici economici e ambientali derivanti dai bacini idrici. L'importanza dei bacini idrici per l'economia nazionale I bacini idrici rappresentano una risorsa strategica per il territorio italiano, coprendo circa 3000 comuni e contribuendo al 35% del fabbisogno energetico nazionale.