F1 GP Stati Uniti, Norris: "Pensavo potesse andare peggio, giornata terribile" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Non è andata molto bene, sono quarto, non una grande giornata". Sono queste le parole di Lando Norris, pilota della McLaren che ha concluso le qualifiche sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. "Ho fatto fatica per tutto il giorno onestamente, sia con il setup che con il bilanciamento della monoposto. Da un lato sono contento del quarto posto, Pensavo potesse andare peggio. L'ultimo giro è stato disarmante. Un giorno tremendo, sì. Poteva andare meglio, poteva andare peggio Ma questo è quanto". F1 GP Stati Uniti, Norris: "Pensavo potesse andare peggio, giornata terribile" SportFace.

F1 GP Stati Uniti - Vasseur : “T-Tray? Se vero sarebbe più che barare - sarebbe una cosa enorme” - Comunque siamo davanti e siamo tutti vicini. In Q3 ci è mancato un po’ di passo, ma nel complesso c’è continuità con le ultime gare. Avere quel divario nell’ala non è legale” conclude Vasseur. Errore di Leclerc? No, ci sono diversi dossi e quelle due curve sono molto irregolari”. The post F1 GP Stati Uniti, Vasseur: “T-Tray? Se vero sarebbe più che barare, sarebbe una cosa enorme” appeared first ... (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Verstappen : “Contento di essere primo - mancava da un po’” - . The post F1 GP Stati Uniti, Verstappen: “Contento di essere primo, mancava da un po’” appeared first on SportFace. Mancava da un po’“. E’ questo il primo commento di Max Verstappen, che ha collezionato il primo tempo nelle qualifiche sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. Gestire tutto sul giro secco è molto difficile. (Sportface.it)

F1 : Gp Stati Uniti - pole Verstappen nella Sprint - terzo Leclerc - Milano, 19 ott. (LaPresse) – Max Verstappen ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche sprint del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Sul circuito di Austin l’olandese della Red Bull ha chiuso in 1’32?833, precedendo di 12 millesimi la Mercedes di George Russell. (Lapresse.it)