Donna trovata morta in un B&B: si attende l’autopsia (Di sabato 19 ottobre 2024) A Fermo è stato ritrovato il corpo di una Donna senza vita al'interno di un B&B: si dovrà attendere lunedì per l'autopsia L'articolo Donna trovata morta in un B&B: si attende l’autopsia proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Donna trovata morta in un B&B: si attende l’autopsia Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A Fermo è stato ritrovato il corpo di unasenza vita al'interno di un B&B: si dovràre lunedì per l'autopsia L'articoloin un B&B: siproviene da Il Difforme.

