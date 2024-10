Universalmovies.it - Da Netflix un nuovo trailer dall’horror Don’t Move

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il colosso dello streamingha pubblico oggi undi, l’horror prodotto da Sam Raimi. Con un lancio globale previsto per il prossimo venerdì, ilincubo cinematografico prodotto dallo specialista Sam Raimi quest’oggi si è proposto al pubblico della rete con unagghiacciante, come oramai noto, porta sula lotta per la sopravvivenza di una ragazza vittima di un gioco perverso messo in atto da uno spietato killer. “è la storia di una donna che si ritrova in una situazione in cui è in difficoltà, è in un momento difficile“, racconta il co-regista Brian Netto. “All’improvviso si ritrova con una dose di paralitico e il suo corpo si spegnerà lentamente ma inesorabilmente. Ora è in lotta per la sua vita“. Time is running out. Don't, from producer Sam Raimi, premieres THIS FRIDAY.