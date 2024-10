Cosa succede ai Cpr in Albania dopo le sentenze e a cosa servirà il decreto di Meloni sui paesi sicuri

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 19 ottobre 2024) Unin programma per lunedì 21 ottobre. Per stabilire per legge quali sono i. E restringere, secondo le intenzioni, i poteri dei giudici. Questo è il piano di Giorgiaper il Cpr inl’annunciato no dei magistrati al trattenimento dei migranti nel centro di Gjader. Un piano che però rischia di finire cancellato a sua volta come i centri per i migranti. Perché nemmeno un atto con forza di legge può considerarsi superiore rispetto alla normativa dell’Unione Europea. Che stabilisce ie che i giudici, anche la corte di giustizia europea, applicano. Anche se la premier ha parlato di scelta pregiudiziale dei togati. E mentre l’opposizione parla di rischio danno erariale, sul tavolo del Viminale c’è l’ipotesi di fermare i trasferimenti. Così i centri innon avrebbero più “ospiti”.