Con la Smart si schiantano a San Ciro, pauroso incidente a Monreale (Di sabato 19 ottobre 2024) L’auto sbanda e fa un volo di parecchi metri ribaltandosi. pauroso incidente stradale questa notte tra Monreale e Palermo. Una Smart con a bordo due giovani questa notte è finita all’interno dello spiazzale dell’ex ospedale di San Ciro che si trova lungo la panoramica Palermo-Monreale. L’auto procedeva verso il capoluogo quando, forse complice l’asfalto bagnato, (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Con la Smart si schiantano a San Ciro, pauroso incidente a Monreale Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’auto sbanda e fa un volo di parecchi metri ribaltandosi.stradale questa notte trae Palermo. Unacon a bordo due giovani questa notte è finita all’interno dello spiazzale dell’ex ospedale di Sanche si trova lungo la panoramica Palermo-. L’auto procedeva verso il capoluogo quando, forse complice l’asfalto bagnato, (live.it)

