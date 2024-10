Clamoroso colpo di Chi l'ha visto?: dove hanno ritrovato (e con chi) la 16enna Anastasia Ronchi (Di sabato 19 ottobre 2024) Anastasia Ronchi, la 16enne scomparsa da Viareggio all'inizio di settembre, è stata ritrovata in Francia dalla troupe di Chi l'ha visto?. La ragazza era stata rintracciata grazie a una segnalazione a Parigi. Stando a quanto sembra, la giovane era in compagnia di un 42enne senza fissa dimora di nome Paul. La ragazza era scomparsa da oltre un mese. E la famiglia si è preoccupata fin da subito. Il padre aveva lanciato diversi appelli per il suo ritrovamento, dato che era preoccupato anche per le sue condizioni di salute visto che Anastasia deve assumere farmaci ogni giorno. Gli inviati di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, si sono recati a Parifi e sono riusciti a individuare la giovane. Anastasia è stata ritrovata con Paul, col quale aveva instaurato una relazione. Liberoquotidiano.it - Clamoroso colpo di Chi l'ha visto?: dove hanno ritrovato (e con chi) la 16enna Anastasia Ronchi Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024), la 16enne scomparsa da Viareggio all'inizio di settembre, è stata ritrovata in Francia dalla troupe di Chi l'ha?. La ragazza era stata rintracciata grazie a una segnalazione a Parigi. Stando a quanto sembra, la giovane era in compagnia di un 42enne senza fissa dimora di nome Paul. La ragazza era scomparsa da oltre un mese. E la famiglia si è preoccupata fin da subito. Il padre aveva lanciato diversi appelli per il suo ritrovamento, dato che era preoccupato anche per le sue condizioni di salutechedeve assumere farmaci ogni giorno. Gli inviati di Chi l'ha?, Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, si sono recati a Parifi e sono riusciti a individuare la giovane.è stata ritrovata con Paul, col quale aveva instaurato una relazione.

Anastasia Ronchi scomparsa a 16 anni - segnalazione a Chi l’ha visto : “Vista con un uomo - dov’era” - Anche Daniele è intervenuto in puntata e ha raccontato cosa è successo: “L’ho vista ieri sera (martedì ndr) verso le sette, era insieme a quel ragazzo che avete fatto vedere, erano insieme ad un altro clochard, questa sera piove il supermercato è chiuso, credo che loro siano qui di giorno e non tutti i giorni”. (Caffeinamagazine.it)

Anastasia Ronchi scomparsa a 16 anni - la segnalazione a Chi l’ha Visto? : «Era a Parigi con un uomo più grande» - Oggi, con la pioggia e il supermercato chiuso, credo che stiano qui solo di giorno. La madre di Anastasia ha narrato il giorno della sua scomparsa, spiegando che la ragazza si era svegliata presto come suo solito, ma non è mai tornata a casa. Ha inoltre raccontato che la moglie ha cercato la figlia a Pisa, ma è stata aggredita da alcuni individui: «Per fortuna le hanno solo rubato il ... (Thesocialpost.it)