Certe notti a Palermo arriva Ligabue, il concerto dopo 14 anni che mette in circolo il suo amore (Di sabato 19 ottobre 2024) Settembre 2010. Nel pubblico c'erano anche alcuni giocatori del Palermo, allora in serie A, come Fabrizio Miccoli. Dal palco del Velodromo, quella notte che sembra di una vita fa, aveva detto: "Grazie Palermo, per come ti sei fatta vedere, e ripeto per 'come' ti sei fatta vedere! Grazie a tutti Palermotoday.it - Certe notti a Palermo arriva Ligabue, il concerto dopo 14 anni che mette in circolo il suo amore Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Settembre 2010. Nel pubblico c'erano anche alcuni giocatori del, allora in serie A, come Fabrizio Miccoli. Dal palco del Velodromo, quella notte che sembra di una vita fa, aveva detto: "Grazie, per come ti sei fatta vedere, e ripeto per 'come' ti sei fatta vedere! Grazie a tutti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"In piazza come cittadino libero". Open Arms - clamoroso a Palermo : chi spunta per sostenere Salvini - 52, la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini #iostoconSalvini", è la scritta che compare sulle magliette nere indossate dai manifestanti. Nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, dove si tiene l'udienza, sono presenti anche Oscar Camps, fondatore della ong spagnola Open Arms, e gli attivisti di Mediterranea saving humans. (Liberoquotidiano.it)

Leroy Merlin cerca 12 venditori tra Palermo e Catania : come inviare le candidature - Leroy Merlin Italia, azienda multispecialista per il miglioramento della casa, è alla ricerca di 12 nuove figure professionali da inserire nel ruolo di venditori all’interno dei propri punti vendita in provincia di Catania e Palermo. Nello specifico, le ricerche sono attive per i negozi di... (Palermotoday.it)

Leroy Merlin cerca 12 venditori tra Palermo e Catania : come inviare le candidature - Leroy Merlin Italia, azienda multispecialista per il miglioramento della casa, è alla ricerca di 12 nuove figure professionali da inserire nel ruolo di venditori all’interno dei propri punti vendita in provincia di Catania e Palermo. Nello specifico, le ricerche sono attive per i negozi di... (Cataniatoday.it)