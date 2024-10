Biccy.it - Bova è il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2025: promessa di Raoul

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’ospitata dicon leha riservato delle grosse sorprese. L’attore di Don Matteo ha fatto pace con Selvaggia Lucarelli (con la quale aveva discusso anni fa per un articolo della giurata) e subito dopo è arrivato un altro colpo di scena, quando Milly Carlucci ha detto: “Adesso però io devo fare un gossippone, di una cosa che tu mio caro hai detto poco fa dietro le quinte e che noi abbiamo registrato con i nostri potenti mezzi“. A quel punto è intervenuto Paolo Belli: “siamo amici io e te, ci conosciamo da tanti anni e ci vogliamo bene. Agli amici si dicono le bugie? Allora qui davanti a tutti ripeterai quello che mi hai detto prima. Siccome Milly non ci crede, tu ora dovresti ripetere tutto. Io le ho detto che dietro le quinte mi ha detto che il prossimo hanno viene in gara come