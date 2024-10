Berenbruch convocato in Roma-Inter? L’indizio arriva dalla Primavera! (Di sabato 19 ottobre 2024) Le difficoltà a centrocampo per Simone Inzaghi portano a pensare alla possibile convocazione di Thomas Berenbruch in Roma-Inter. dalla sua Primavera arriva un indizio che aiuta a capire meglio la situazione. COPERTA CORTA – Domani sera la squadra di Simone Inzaghi verrà accolta da quella di Ivan Juric all’Olimpico. Al rientro dalla sosta, infatti, le due iniziano subito col botto e anche con qualche assenza di troppo. Mentre l’allenatore croato negli ultimi giorni ha recuperato qualche importante pedina, il mister piacentino l’ha persa. Inzaghi è costretto quasi a fare la conta a centrocampo, tra l’infortunio muscolare di Piotr Zielinski e la botta alla caviglia accusata ieri da Kristjan Asllani. Non vi sono ancora notizie ufficiali su quest’ultimo ma tutto porta a pensare che al suo posto, in occasione di Roma-Inter, Inzaghi sceglierà di portare Thomas Berenbruch. Inter-news.it - Berenbruch convocato in Roma-Inter? L’indizio arriva dalla Primavera! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le difficoltà a centrocampo per Simone Inzaghi portano a pensare alla possibile convocazione di Thomasinsuaun indizio che aiuta a capire meglio la situazione. COPERTA CORTA – Domani sera la squadra di Simone Inzaghi verrà accolta da quella di Ivan Juric all’Olimpico. Al rientrososta, infatti, le due iniziano subito col botto e anche con qualche assenza di troppo. Mentre l’allenatore croato negli ultimi giorni ha recuperato qualche importante pedina, il mister piacentino l’ha persa. Inzaghi è costretto quasi a fare la conta a centrocampo, tra l’infortunio muscolare di Piotr Zielinski e la botta alla caviglia accusata ieri da Kristjan Asllani. Non vi sono ancora notizie ufficiali su quest’ultimo ma tutto porta a pensare che al suo posto, in occasione di, Inzaghi sceglierà di portare Thomas

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0: inizia la partita! - Lecce-Inter Primavera è il match dell'ottava giornata di campionato: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale di Inter-News ... (inter-news.it)

Lecce-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: un grande assente per Zanchetta! - Alle ore 11.00 è in programma Lecce-Inter Primavera, valida per l'ottava giornata del campionato Under 20. Diramate le formazioni ufficiali ... (inter-news.it)

MONZA - Maldini: "Via dal Milan? Questione di scelte che rispetto" - “Se mi aspettavo di restare? È una questione di scelte che rispetto”. Dopo la prima convocazione in Nazionale, Daniel Maldini ha parlato a La Gazzetta dello Sport toccando diversi argomenti tra cui l' ... (napolimagazine.com)