Barche affondano al largo di Punta Campanella: salvati l’equipaggio e avviata un’inchiesta (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente marittimo ha scosso la Penisola Sorrentina, più precisamente nella zona dell’area marina protetta di Punta Campanella. Una barca è affondata a causa di un’avaria, suscitando preoccupazione tra i residenti e i turisti. Fortunatamente, l’equipaggio è stato messo in salvo dalle autorità locali, che ora indagano sulle cause dell’incidente. La Guardia Costiera ha reagito celermente all’allerta per il soccorso, assicurando la sicurezza nelle acque del golfo di Salerno, noto per la sua bellezza e per la ricchezza della biodiversità marina. Il soccorso dell’equipaggio e l’intervento delle autorità Alle prime luci dell’incidente, una richiesta di soccorso è giunta all’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, il quale ha immediatamente avviato le operazioni di recupero. Gaeta.it - Barche affondano al largo di Punta Campanella: salvati l’equipaggio e avviata un’inchiesta Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente marittimo ha scosso la Penisola Sorrentina, più precisamente nella zona dell’area marina protetta di. Una barca è affondata a causa di un’avaria, suscitando preoccupazione tra i residenti e i turisti. Fortunatamente,è stato messo in salvo dalle autorità locali, che ora indagano sulle cause dell’incidente. La Guardia Costiera ha reagito celermente all’allerta per il soccorso, assicurando la sicurezza nelle acque del golfo di Salerno, noto per la sua bellezza e per la ricchezza della biodiversità marina. Il soccorso dele l’intervento delle autorità Alle prime luci dell’incidente, una richiesta di soccorso è giunta all’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, il quale ha immediatamente avviato le operazioni di recupero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Punta Campanella salvata una grande tartaruga : “Era immobile - in difficoltà” - Tartaruga femmina di 50 kg salvata dall'Amp Punta Campanella al largo di Tordigliano. Trasportata alla Stazione Anton Dohrn per le cure.Continua a leggere . (Fanpage.it)

I dieci giorni decisivi per il traffico Prova generale con nuovi cantieri Piazza della Libertà al rush finale La data X è il 16 settembre quando suonerà la prima campanella : ma per i viali sono state 72 euro da incubo Intanto spuntano altri interventi in zone nevralgiche della città. E i tempi di percorrenza si allungano - Colpa soprattutto delle auto in doppia fila parcheggiate vicino ai portici e dell’incertezza della segnaletica che inganna ancora molti automobilisti. Imballando così anche chi ha cercato di arrampicarsi sul piazzale Michelangelo per attraversare Firenze da parte a parte. Il nodo più grande da sciogliere in direzione centro sui viali resta piazza della Libertà. (Lanazione.it)