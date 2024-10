Ascolti TV, Rai flop tra fiaschi e mazzate: chi rischia e chi si salva (Di sabato 19 ottobre 2024) Ascolti TV disastrosi per Rai in prima serata. La Tv di Stato, ribattezzata TeleMeloni, non è sta azzeccando mezza o quasi, tra flop clamorosi e alcune rare eccezioni. L'autunno è iniziato male, con alcuni dei suoi programmi di punta che faticano a trovare spettatori, mentre le aspettative si sgretolano di fronte ai risultati reali. Partiamo dal caso più eclatante: L'altra Italia, condotto da Antonino Monteleone, che giovedì scorso ha registrato appena 169mila spettatori, con uno share allo 0,9%. Un disastro completo, considerando che il programma nasceva con l'obiettivo di approfondire temi politici su Rai2, un canale che da tempo arranca negli Ascolti TV. Monteleone, noto per la sua esperienza a Le Iene e per la sua profonda ammirazione per Giorgia Meloni, non è riuscito a risollevare le sorti della rete, nonostante la presunzione di fregarsene dei dati Auditel. Tvpertutti.it - Ascolti TV, Rai flop tra fiaschi e mazzate: chi rischia e chi si salva Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 19 ottobre 2024)TV disastrosi per Rai in prima serata. La Tv di Stato, ribattezzata TeleMeloni, non è sta azzeccando mezza o quasi, traclamorosi e alcune rare eccezioni. L'autunno è iniziato male, con alcuni dei suoi programmi di punta che faticano a trovare spettatori, mentre le aspettative si sgretolano di fronte ai risultati reali. Partiamo dal caso più eclatante: L'altra Italia, condotto da Antonino Monteleone, che giovedì scorso ha registrato appena 169mila spettatori, con uno share allo 0,9%. Un disastro completo, considerando che il programma nasceva con l'obiettivo di approfondire temi politici su Rai2, un canale che da tempo arranca negliTV. Monteleone, noto per la sua esperienza a Le Iene e per la sua profonda ammirazione per Giorgia Meloni, non è riuscito a risollevare le sorti della rete, nonostante la presunzione di fregarsene dei dati Auditel.

Amadeus : “Ascolti flop? Ci vuole pazienza - non sono un pifferaio magico” - Ho una visione delle situazioni, ma non ho una sfera magica”. Non sono Cristiano Ronaldo che va in Arabia. Il pubblico ha delle abitudini di sintonizzarsi su alcuni canali. “Non sono un pifferaio magico, ci vuole pazienza”. “Se perdi tempo a rimanerci male o a rispondere, ti distrai e perdi energia. (Tpi.it)

Amadeus ascolti bassi : La Corrida sarà flop sul NOVE? Silenzio rotto - 500 brani all'anno, dimostrando un impegno costante e una dedizione unica che hanno contribuito a rinnovare l'immagine del più grande evento musicale del nostro Paese. Il mio contratto con la Rai scadeva il 31 agosto, ma già da aprile dovevo decidere se rinnovare o meno. È un'idea che avevamo da tempo e portarla sul Nove è stata una scelta condivisa". (Tvpertutti.it)

Elisabetta Gregoraci - che tonfo tremendo : il suo programma flop fa meno ascolti della pubblicità - Ah, non ve n’eravate nemmeno accorti? A giudicare dagli ascolti flop, è normale che i più non sappiano nemmeno di cosa si stia parlando. Purtroppo, però, a vederlo sono solo poche decine di migliaia di persone. Elisabetta Gregoraci è tornata in tv con un nuovo programma. View this post on Instagram A post shared by Giulio Fratini (@fratinig) . (Donnapop.it)