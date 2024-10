Arrestati tre membri di una famiglia per truffe agli anziani: operazione “Game over” (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Tre individui, tra cui un padre e i suoi due figli, sono stati Arrestati dai Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, accusati di aver perpetrato una serie di truffe ai danni di anziani. L’operazione, denominata “Game over”, ha avuto come teatri principali Genova e Castel Volturno, nel Casertano, ed è il risultato di un’attenta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri. Gli Arrestati, Salvatore Noto di 40 anni e i suoi figli Ferdinando e Carmine, rispettivamente di 21 e 18 anni, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Modalità operative delle truffe agli anziani Le indagini hanno rivelato un modus operandi ben strutturato da parte degli Arrestati, che si concentrava principalmente su vittime anziane di età compresa tra 75 e 81 anni. Gaeta.it - Arrestati tre membri di una famiglia per truffe agli anziani: operazione “Game over” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Tre individui, tra cui un padre e i suoi due figli, sono statidai Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, accusati di aver perpetrato una serie diai danni di. L’, denominata “”, ha avuto come teatri principali Genova e Castel Volturno, nel Casertano, ed è il risultato di un’attenta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri. Gli, Salvatore Noto di 40 anni e i suoi figli Ferdinando e Carmine, rispettivamente di 21 e 18 anni, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Modalità operative delleLe indagini hanno rivelato un modus operandi ben strutturato da parte degli, che si concentrava principalmente su vittime anziane di età compresa tra 75 e 81 anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Truffe online : arrestati due individui per frodi a Cisterna e Priverno - Questo caso mette in luce l’inaffidabilità di alcuni annunci sul web e la necessità di prestare attenzione quando si effettuano acquisti tramite piattaforme online, dove le insidie si nascondono dietro transazioni apparentemente semplici. In particolare, due distinti casi di truffa sono stati segnalati nei comuni di Cisterna e Priverno, dove le indagini da parte delle forze dell’ordine hanno ... (Gaeta.it)

Truffe agli anziani - finti carabinieri arrestati da quelli veri - Così, ulteriori immediati accertamenti permettono di verificare che i complessivi novemila euro, nella disponibilità dei presunti rei, sono parte di un bonifico istantaneo di € 28. G. Grazie ai “veri” Carabinieri di Taranto, che bloccano il conto corrente fraudolento e recuperano la somma contante, l’anziano rientra in possesso di una parte del “maltolto” e potrebbe riuscire a riottenere ... (Tarantinitime.it)

Truffe telefoniche ad anziane a Castione e San Pellegrino : arrestati tre uomini - . Le attività di contrasto alle truffe agli anziani, da parte della Compagnia di Zogno sono continuate nella giornata di mercoledì 18 settembre, quando i militari hanno individuato e arrestato in flagranza, un soggetto incensurato, ritenuto responsabile del reato di truffa consumata ai danni di una signora ultranovantenne residente nel comune di Strozza: nei suoi confronti l’Autorità ... (Bergamonews.it)