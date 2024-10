Alessandro Basciano conferma di amare ancora Sophie Codegoni: la decisione di lei (Di sabato 19 ottobre 2024) Durante la sua intervista a Verissimo, Alessandro Basciano ha parlato apertamente della sua relazione con Sophie Codegoni. L’ex coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, ha vissuto momenti turbolenti che li hanno portati ad allontanarsi. Alessandro ha raccontato a Silvia Toffanin di come, nonostante le incomprensioni, abbia provato a dare una seconda chance alla convivenza con Sophie, ma che le loro strade sembrano ancora incerte. Con parole sincere e toccanti, ha rivelato di non vedere un futuro totalmente separato per loro, nonostante le difficoltà. La sua risposta alla domanda su quanto sia ancora innamorato di Sophie ha fatto discutere il pubblico, rivelando emozioni ancora forti. Anticipazionitv.it - Alessandro Basciano conferma di amare ancora Sophie Codegoni: la decisione di lei Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Durante la sua intervista a Verissimo,ha parlato apertamente della sua relazione con. L’ex coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, ha vissuto momenti turbolenti che li hanno portati ad allontanarsi.ha raccontato a Silvia Toffanin di come, nonostante le incomprensioni, abbia provato a dare una seconda chance alla convivenza con, ma che le loro strade sembranoincerte. Con parole sincere e toccanti, ha rivelato di non vedere un futuro totalmente separato per loro, nonostante le difficoltà. La sua risposta alla domanda su quanto siainnamorato diha fatto discutere il pubblico, rivelando emozioniforti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandro Basciano : “Ho avuto problemi di immagine dopo le dichiarazioni di Sophie - è andata oltre la realtà” - Alessandro Basciano, ex compagno di Sophie Codegoni, è tornato a Verissimo per raccontare come si è evoluta la relazione con la ex tronista. E a proposito delle botte che lei aveva dichiarato di avere subito, ha spiegato: “Per rabbia, era andata oltre la realtà dei fatti. Ho avuto problemi di immagine”. (Fanpage.it)

Verissimo - Alessandro Basciano sulla fine della storia con Sophie Codegoni e il rapporto con la figlia Celine - Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, oggi, sabato 19 ottobre 2024, Alessandro Basciano ha rivelato come sono ora i suoi rapporti con Sophie Codegoni, madre della figlia Celine. Ecco il suo racconto!. (Comingsoon.it)

Alessandro Basciano a Verissimo racconta il suo periodo buio. I fan : “È irriconoscibile” - Nel momento in cui sto bene ci potrebbe essere la possibilità di un riavvicinamento. Per il momento nessuna spiegazione da parte del diretto interessato. Riguardo al rapporto con Sophie, Basciano ha spiegato a Silvia Toffanin: “Abbiamo trovato un equilibrio genitoriale, ma come “coppia” dobbiamo ancora maturare. (Dilei.it)