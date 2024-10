Albania, nave con i migranti verso Bari (Di sabato 19 ottobre 2024) 12.35 I dodici migranti per cui il Tribunale civile di Roma non ha convalidato i provvedimenti di trattenimento nel Cpr di Gjader, in Albania,hanno lasciato la struttura e si sono imbarcati per Bari su un mezzo della Guardia Costiera. Secondo fonti, un secondo gruppo di migranti sarà portato nell'hotspot di Shenjgin, in Albania, a giorni, "mercoledì o giovedì".La premier Meloni vuole infatti approvare un nuovo Dl nel prossimo CdM per superare il no della magistratura. Il ministro Piantedosi ha annunciato:ricorreremo fino in Cassazione Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 12.35 I dodiciper cui il Tribunale civile di Roma non ha convalidato i provvedimenti di trattenimento nel Cpr di Gjader, in,hanno lasciato la struttura e si sono imbarcati persu un mezzo della Guardia Costiera. Secondo fonti, un secondo gruppo disarà portato nell'hotspot di Shenjgin, in, a giorni, "mercoledì o giovedì".La premier Meloni vuole infatti approvare un nuovo Dl nel prossimo CdM per superare il no della magistratura. Il ministro Piantedosi ha annunciato:ricorreremo fino in Cassazione

