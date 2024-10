Zeman, nuovo ricovero in ospedale per l’ex allenatore della Roma. Le sue condizioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Zeman è nuovamente ricoverato in ospedale a Pescara. Ecco le condizioni dell’ex allenatore della Roma. La situazione Zeman sta affrontando una situazione abbastanza delicata: il 22 febbraio ha lasciato la panchina del Pescara per sottoporsi all’ennesimo intervento chirurgico. Oggi un nuovo ricovero per l’ex tecnico della Roma. Le motivazioni, come spiegato dal Corriere dello Sport, Calcionews24.com - Zeman, nuovo ricovero in ospedale per l’ex allenatore della Roma. Le sue condizioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024)è nuovamente ricoverato ina Pescara. Ecco ledel. La situazionesta affrontando una situazione abbastanza delicata: il 22 febbraio ha lasciato la panchina del Pescara per sottoporsi all’ennesimo intervento chirurgico. Oggi unpertecnico. Le motivazioni, come spiegato dal Corriere dello Sport,

