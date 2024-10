Quotidiano.net - Vuoi tu abolire il Garante Beppe Grillo?

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Ordunque, per la prima volta, dopo le schermaglie a colpi di lettere fra il co-fondatore del M5S e il presidente del M5S, c’è un passo concreto, visibile, tangibile.potrebbe non essere piùdel M5s. In un documento redatto da Avventura Urbana, società di mediazione radicata a Torino, e ingaggiata per gestire la discussione del M5S in questa delicata fase di passaggio, si ipotizza l’eliminazione del ruolo deldel M5S.